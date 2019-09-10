Черчесов: Кутепов уже год почти не играет. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0), а также поделился мыслями о положении защитника Ильи Кутепова в «Спартаке».



«По поводу стартового состава команды – мы рассчитывали на то, что команду надо чуть освежить. Жирков более атакующий, нежели Кудряшов, которого изначально не хотели выпускать. У Ионова были предпосылки к травме, и его мы решили поберечь. Черышев – скоростной игрок, два гола в Казахстане забил, поэтому дали ему шанс в основе. По Ахметову – нам надо было больше атаковать, поэтому в середину поля поставили лишнего креативного игрока. Что касается роли Головина, то он свою работу делает. Понятно, мы разговаривали с ним и перед игрой, обращали, на какие вещи надо обращать внимание. Одного игрока нельзя отделять от команды. Головин проводит соответсвующий объём работы, команда ему доверяет, и мы настаиваем, чтобы он брал игру на себя. То, что он сделал такой шаг и перешёл в «Монако», – для нас большое подспорье.



Кутепов? Недавно мы обсуждали это в своём штабе. Пять игр на чемпионате мира на хорошем уровне, думали, наконец у нас есть хорошая связка в защите. Видите, уже год почти не играет. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется и играет. Будет играть на том уровне – мы посмотрим. Нет Кутепова – есть Семёнов. Наша задача – искать альтернативу, а не переживать», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

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