Черчесов: Кутепов уже год почти не играет. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0), а также поделился мыслями о положении защитника Ильи Кутепова в «Спартаке».
«По поводу стартового состава команды – мы рассчитывали на то, что команду надо чуть освежить. Жирков более атакующий, нежели Кудряшов, которого изначально не хотели выпускать. У Ионова были предпосылки к травме, и его мы решили поберечь. Черышев – скоростной игрок, два гола в Казахстане забил, поэтому дали ему шанс в основе. По Ахметову – нам надо было больше атаковать, поэтому в середину поля поставили лишнего креативного игрока. Что касается роли Головина, то он свою работу делает. Понятно, мы разговаривали с ним и перед игрой, обращали, на какие вещи надо обращать внимание. Одного игрока нельзя отделять от команды. Головин проводит соответсвующий объём работы, команда ему доверяет, и мы настаиваем, чтобы он брал игру на себя. То, что он сделал такой шаг и перешёл в «Монако», – для нас большое подспорье.
Кутепов? Недавно мы обсуждали это в своём штабе. Пять игр на чемпионате мира на хорошем уровне, думали, наконец у нас есть хорошая связка в защите. Видите, уже год почти не играет. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется и играет. Будет играть на том уровне – мы посмотрим. Нет Кутепова – есть Семёнов. Наша задача – искать альтернативу, а не переживать», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».
- 10 сентября 2019
-
15:25
-
15:08
-
15:03
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:27
-
14:21
-
14:04
-
14:02
-
13:50
-
13:43
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:24
-
12:11
-
11:58
-
11:51
-
11:51
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:29
-
11:09
-
10:53
-
10:46
-
10:30
-
10:25