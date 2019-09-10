Мхитарян: в Англии уже не чувствовал удовольствия от игры

Полузащитник Генрих Мхитарян поделился эмоциями от перехода из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды.
«Сейчас я нахожусь в Риме и сосредоточен на Серии А. Это не шаг назад, поскольку здесь играют в прекрасный футбол. Я хотел сменить обстановку, и для меня это отличная возможность. Мне нравится играть в футбол, где бы я ни был. В Англии я уже не чувствовал удовольствия от игры.
Я никогда не сдамся и буду бороться до конца. Не боюсь давления, уже привык играть с отличными командами. Я знаю, что малейшая ошибка подвергается критике, в то время как хорошее выступление превозносится. Если вы играете в футбол, то должны быть готовы к критике. Серия A — отличная возможность, я сразу же с энтузиазмом принял её. Мы даже не говорили о деньгах», — цитирует Мхитаряна Calciomercato.
Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 34 млн. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в трёх матчах на клубном уровне.
- 10 сентября 2019
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