Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Об этом сообщил официальный «твиттер» организации.

Выборы нового состава исполкома ECA состоялись сегодня, 10 сентября, на заседании генеральной ассамблеи ассоциации. Председателем исполкома ECA избран президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Его заместителями стали Эдвин ван дер Сар («Аякс»), Педро Лопес Хименес («Реал»), Дариуш Миодуски («Легия») и Аки Риихилахти (ХИК).

ECA является единственным независимым органом, представляющим интересы клубов на европейском уровне. ЕСА существует для защиты и продвижения интересов европейского клубного футбола. Её целью является создание новой, более демократической модели управления.