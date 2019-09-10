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Полузащитник «Уфы»: не хочу каждый год играть за места в нижней части таблицы

Полузащитник «Уфы»: не хочу каждый год играть за места в нижней части таблицы
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, есть ли вероятность того, что он может продлить контракт со своим клубом.

«У меня ещё год контракта с «Уфой». И все мои мысли только с этой командой. Я хочу делать здесь свою работу хорошо. Ближе к концу контракта будем думать. Но даже если бы у меня сейчас были предложения, я бы тебе не сказал (улыбается).

Всё будет зависеть от того, какие задачи будет ставить перед собой «Уфа». В прошлом сезоне мы играли переходные матчи. Я впервые чувствовал такое. Эмоции нервные были. Ты приходишь после игры и понимаешь, что скоро тебе предстоят переходные матчи. Чувства не очень приятные. Как игрок, я не хочу каждый год играть за места в нижней части турнирной таблицы. Я хочу выходить на поле и думать о еврокубках. И все мы в команде хотим этого», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

Три гола и два удаления — в видеообзоре матча «Уфа» — «Оренбург»
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