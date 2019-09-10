Черчесов: мы не можем вечно давать шансы, и Антон Миранчук должен это понимать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о положении полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, не получающего большого количества игрового времени в национальной команде.



«В чём проблема Миранчука? Слово «проблема» мы не любим. Антону даётся шанс, и его нужно использовать — тогда он закрепится в основе. В «Локомотиве» они с братом играют постоянно и, как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной, хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим.



Другое дело, что говорят про сумму в € 84 млн, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов – для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Черчесов: конфликт с «Рубином»? А по-моему, мы дружим