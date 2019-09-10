Черчесов: мы не можем вечно давать шансы, и Антон Миранчук должен это понимать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о положении полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, не получающего большого количества игрового времени в национальной команде.
«В чём проблема Миранчука? Слово «проблема» мы не любим. Антону даётся шанс, и его нужно использовать — тогда он закрепится в основе. В «Локомотиве» они с братом играют постоянно и, как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной, хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим.
Другое дело, что говорят про сумму в € 84 млн, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов – для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».
- 10 сентября 2019
-
15:08
-
15:03
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:27
-
14:21
-
14:04
-
14:02
-
13:50
-
13:43
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:24
-
12:11
-
11:58
-
11:51
-
11:51
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:29
-
11:09
-
10:53
-
10:46
-
10:30
-
10:25
-
10:23