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Черчесов: мы не можем вечно давать шансы, и Антон Миранчук должен это понимать

Черчесов: мы не можем вечно давать шансы, и Антон Миранчук должен это понимать
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о положении полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, не получающего большого количества игрового времени в национальной команде.

«В чём проблема Миранчука? Слово «проблема» мы не любим. Антону даётся шанс, и его нужно использовать — тогда он закрепится в основе. В «Локомотиве» они с братом играют постоянно и, как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной, хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим.

Другое дело, что говорят про сумму в € 84 млн, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов – для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

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