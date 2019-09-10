Черчесов: чем бы Бакаев помог сборной в матче с Казахстаном?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не стал выпускать на поле полузащитника Зелимхана Бакаева в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 с Казахстаном (1:0).



«Почему не дали шанса Бакаеву? Он начал сезон здорово, но, увы, не продолжил. Вот Комличенко второй раз приехал в сборную совершенно другой, он стал намного лучше понимать наши требования. Да и чем бы помог Бакаев вчера? Соперник выставил схему 5-4-1, он в этой ситуации ничего не сделает. Надо дождаться правильного момента, когда Бакаев будет по-настоящему готов. Если бы я выпустил Зелимхана и тот бы неважно сыграл, то вы бы спросили – а почему выпустил», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».



Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место группе I квалификации Евро-2020. Следующий матч команда проведёт 10 октября на своём поле с Шотландией.

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