«Ливерпуль» активировал опцию продления в контракте Матипа

«Ливерпуль» продлил соглашение с защитником Жоэлем Матипом, сообщает Daily Mail.



По информации издания, красные воспользовались опцией пролонгирования на один сезон, которая была прописана в контракте 28-летнего футболиста. Соглашение камерунца было рассчитано до окончания нынешнего сезона, однако теперь его пребывание в команде продлится до лета 2021 года.



Матип перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года на правах свободного агента из «Шальке-04», за который выступал с 2009 года и воспитанником которого является. В составе красных Жоэль в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а летом завоевал Суперкубок УЕФА.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и стал автором 1 гола.

«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о новом контракте