«Ливерпуль» активировал опцию продления в контракте Матипа
«Ливерпуль» продлил соглашение с защитником Жоэлем Матипом, сообщает Daily Mail.
По информации издания, красные воспользовались опцией пролонгирования на один сезон, которая была прописана в контракте 28-летнего футболиста. Соглашение камерунца было рассчитано до окончания нынешнего сезона, однако теперь его пребывание в команде продлится до лета 2021 года.
Матип перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года на правах свободного агента из «Шальке-04», за который выступал с 2009 года и воспитанником которого является. В составе красных Жоэль в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а летом завоевал Суперкубок УЕФА.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и стал автором 1 гола.
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