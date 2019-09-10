Игрок «Эвертона» оштрафован из-за съёмок в рекламе букмекера

Защитник «Эвертона» Йерри Мина оштрафован на € 11,2 тыс. за нарушение запрета, связанного с букмекерскими конторами. Летом нынешнего года игроку сборной Колумбии были предъявлены обвинения из-за того, что он принял участие в съёмках рекламного ролика букмекера Betjuego.



Мина позже полостью признал свою вину и принёс извинения, поэтому Федерация футбола Англии решила ограничиться денежным штрафом и предупреждением. Повторное нарушение повлечёт за собой более жёсткие санкции.



Мина избежал дисквалификации ещё потому, что все средства от съёмок в ролике футболист пожертвовал своему благотворительному фонду Yerry Mina Foundation. Его фонд помогает детям-сиротам в Колумбии.