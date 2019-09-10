Rambler Group взял бронзу на «Кубке IT и Связи»

7 сентября 2019 года в московском парке «Сокольники» компания «Честная лига» провела второй ежегодный футбольный турнир «Кубок IT и Связи»—2019 среди корпоративныx команд. Соревнования прошли в два этапа: отборочная группа и финальная часть. В состав участников вошли: группа «А» – Rambler Group, «Чемпионат», Ancor; группа «В» – Mail.ru, Qiwi, evola; группа «С» – МГТС, NBI, goods.ru.
Со стартовым свистком на футбольных полях разгорелась нешуточная борьба, ведь в «Золотую лигу» стадии плей-офф выходила только команда, занявшая первое место в своей группе.
Победителями своих групп стали: Rambler Group, Mail.ru, МГТС. В «Серебряную лигу» попали команды: Ancor, Qiwi, goods.ru. За бронзу турнира в стадии плей-офф боролись: «Чемпионат», evola, NBI.
По итогам всего турнира команды распределись следующим образом:
Победитель «Золотой лиги» – МГТС.
Второе место – Mail.ru.
Третье место – Rambler Group.
Лучшим игроком турнира стал Дмитрий Ефремов из команды МГТС. Звание лучшего бомбардира турнира завоевал Совнху Вильфриэд из NBI. Лучший защитник – Андрей Моисеев, игрок команды Qiwi. Лучший вратарь – Роман Сухов, команда Mail.ru. Награда «Лучшей группе поддержки» – у болельщиков evola.
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