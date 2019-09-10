Футболистка Морган: думаю, закрыть дело об изнасиловании Роналду помогли деньги

Футболистка сборной США Алекс Морган поделилась мыслями о закрытии дела в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого модель Кэтрин Майорга обвиняла в изнасиловании.



«В истории Роналду слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. Думаю, ему помогли деньги. Обвинения были сняты, так что он продолжает играть. И Роналду не единственный, с кем происходило подобное, но он один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас, если не самый известный, поэтому неудивительно, что эта история привлекла такое внимание.



Я считаю, что важно продолжать поддерживать женщин, находящихся в полной уязвимости в страшных ситуациях, когда у них нет поддержки. Это не значит, что я не считаю Роналду одним из лучших игроков в мире, но это не имеет никакого отношения к данной истории. Его выступление на поле не связано с его личностью и действиями, которые он совершает», — цитирует Морган Marca со ссылкой на Sports Illustrated.



По контракту с Nike, подписанному в 2016 году, Роналду заработает € 162 млн