Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после курса лечения от пневмонии
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой, сообщает Tuttosport.
В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа. Теперь, пройдя основную часть курса, Сарри сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу и руководить своими подопечными непосредственно на поле, а не из дома, как он делал это ранее.
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» недовольно тем, что Маурицио не бросил курить, несмотря на диагноз.
«Ювентус» после двух туров занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А с 6 очками, уступая миланскому «Интеру» по дополнительным показателям.
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