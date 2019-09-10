Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после курса лечения от пневмонии

Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после курса лечения от пневмонии
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой, сообщает Tuttosport.

В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа. Теперь, пройдя основную часть курса, Сарри сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу и руководить своими подопечными непосредственно на поле, а не из дома, как он делал это ранее.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» недовольно тем, что Маурицио не бросил курить, несмотря на диагноз.

«Ювентус» после двух туров занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А с 6 очками, уступая миланскому «Интеру» по дополнительным показателям.

Сарри хочет, чтобы Роналду забил в Серии А 40 голов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент