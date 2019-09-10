Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после курса лечения от пневмонии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой, сообщает Tuttosport.



В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа. Теперь, пройдя основную часть курса, Сарри сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу и руководить своими подопечными непосредственно на поле, а не из дома, как он делал это ранее.



Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» недовольно тем, что Маурицио не бросил курить, несмотря на диагноз.



«Ювентус» после двух туров занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А с 6 очками, уступая миланскому «Интеру» по дополнительным показателям.

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