Рамос: в свободное время Бэйл может заниматься чем угодно

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о партнёре по команде валлийском нападающем Гарете Бэйле.

«Я считаю, что Бэйл является отличным футболистом. Он всегда был очень важен для клуба. Вы можете найти о нём много вещей в прессе. Некоторые сведения верны, некоторые — нет. Мы живём в таком мире, но должны стараться быть выше всего этого.



Что касается того, что было сказано о Гарете, я думаю, время всё расставляет по местам. Его увлечение гольфом? Независимо от того, что каждый игрок делает в своей личной жизни, я думаю, следует уважать его увлечения и даже не обсуждать их. Мы свободны делать то, что хотим, в свободное время.



Безусловно, профессионально вы обязаны команде, клубу и стараетесь быть максимально честными. После этого каждый человек может идти домой с чистой совестью или нет», — приводит слова Рамоса Daily Mail.