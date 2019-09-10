Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рамос: в свободное время Бэйл может заниматься чем угодно

Рамос: в свободное время Бэйл может заниматься чем угодно
Футбол / Испания 0

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о партнёре по команде валлийском нападающем Гарете Бэйле.

«Я считаю, что Бэйл является отличным футболистом. Он всегда был очень важен для клуба. Вы можете найти о нём много вещей в прессе. Некоторые сведения верны, некоторые — нет. Мы живём в таком мире, но должны стараться быть выше всего этого.

Что касается того, что было сказано о Гарете, я думаю, время всё расставляет по местам. Его увлечение гольфом? Независимо от того, что каждый игрок делает в своей личной жизни, я думаю, следует уважать его увлечения и даже не обсуждать их. Мы свободны делать то, что хотим, в свободное время.

Безусловно, профессионально вы обязаны команде, клубу и стараетесь быть максимально честными. После этого каждый человек может идти домой с чистой совестью или нет», — приводит слова Рамоса Daily Mail.

Рамос: Погба — один из великих игроков, для таких дверь в «Реал» всегда открыта
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент