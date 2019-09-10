Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Казахстаном
Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Видео можно посмотреть на канале сборной России по футболу в YouTube.
Сборная России нанесла более 20 ударов по воротам соперника, но забить гол команде удалось лишь в самой концовке встречи. Автором гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес, которому ассистировал хавбек Александр Головин.
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на третьем месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
- 10 сентября 2019
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