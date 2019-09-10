Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Казахстаном

Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Казахстаном
Футбол / Евро-2020 0

Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Видео можно посмотреть на канале сборной России по футболу в YouTube.

Сборная России нанесла более 20 ударов по воротам соперника, но забить гол команде удалось лишь в самой концовке встречи. Автором гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес, которому ассистировал хавбек Александр Головин.

Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на третьем месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент