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«Спартак» примет участие в турнире Florida Cup 2020

«Спартак» примет участие в турнире Florida Cup 2020
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» примет участие в турнире Florida Cup, который состоится в январе 2020 года в американском городе Орландо, сообщает пресс-служба красно-белых.

Соперниками «Спартака» в турнире станут такие клубы, как «Коринтианс», «Палмейрас» и «Атлетико Насьональ». Florida Cup 2020 пройдёт с 13 по 20 января на современном 25-тысячном стадионе Exploria, открытом в 2017 году. Также в рамках турнира состоится крупный музыкальный фестиваль.

«Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведёт зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждёт очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах с ведущими латиноамериканскими командами. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США», — отметил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

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