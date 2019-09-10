Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг в отборе ЧМ-2022

В матче 2-го тура второго этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии сборная Ирана обыграла национальную команду Гонконга со счётом 2:0. Встреча состоялась в Гонконге на стадионе «Со-Кон-По». Обслуживал матч японский арбитр Юдаи Ямамото, которому ассистировали Сатоси Караками и Рё Хирама.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун. В начале второго тайма преимущество иранской сборной увеличил Карим Ансарифард.

Видео гола можно посмотреть в испанской версии аккаунта «Зенита» в «Твиттере».

Сборная Ирана, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Следующий матч иранцы проведут 10 октября на своём поле с национальной командой Камбоджи.

В третий этап отборочного турнира напрямую выйдут только победители групп.