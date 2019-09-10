Болгария U21 — Россия U21: прямая онлайн-трансляция начнётся 10 сентября в 20:30
Сегодня, 10 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд, в котором сыграют сборные Болгарии и России. Встреча пройдёт на стадионе «Славия» в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Болгария U21 — Россия U21.
Соперниками сборных Болгарии и России в группе 5 являются национальные команды Польши, Латвии, Сербии и Эстонии. После 1-го тура сборная России U21 занимает второе место в турнирной таблице группы 5 с 3 очками в активе. Болгария (3) — возглавляет таблицу.
С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы—2021 среди молодёжных национальных команд можно ознакомиться на «Чемпионате».
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