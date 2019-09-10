Ловчев рассказал, что Мутко думал об отставке Черчесова в 2017 году

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победы сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0), а также рассказал, что в 2017 году тогдашний президент РФС Виталий Мутко мог уволить Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды.

«Вот сыграла наша сборная с Шотландией — и обнадёжила. Сыграл „Спартак“ с ЦСКА — и я в ожидании развития игры. Но…



Но мы видим, что и сборная, и „Спартак“ следующие матчи после удачных проводят если не провально, то выглядят устало и неэмоционально. Видим, как команда наша, я уже про сборную, мучается. Но всё-таки добивается результата.



Вспоминаю матч с Бельгией — ещё до чемпионата мира, в Сочи. Тогда мне ещё Мутко говорил: „Если не выиграем, придётся снимать Стаса“. Проигрывали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер.



Сегодня у нас есть сборная команда. Но насколько же она медленно действовала в игре с Казахстаном, мы об этом говорили с Ромой Широковым, с которым были на „Матч! Премьер“. Там же увиделся с Андреем Карповичем, экс-игроком „Динамо“ и сборной Казахстана, Динияром Билялетдиновым и Магомедом Адиевым.



Ещё обратили внимание на ответ Дзюбы после матча, которого спросили, что он делал, когда Фернандес забивал гол. Артём сказал, что толкался. Да, он всю игру толкался. И в данном случае это не критика. Просто соперник сделал так, что сборная России не играла, а толкалась. И лучшими опять стали опытные Жирков и Фернандес.



Надо было переводить игру на фланги, но это стало проблемой. Ещё одна — отсутствие бьющих игроков. Вновь смотрю на Ахметова. Ну, медленно всё! И не только он такой, про всех так могу сказать. Просто обращаю внимание на молодого, потому что он должен кипеть на поле. В старте! В сборной! Дали сыграть! А эмоций-то и нет…



Наша опорная зона сама создавала контратаки для соперника. Получая мяч, игроки сборной России или отдавали назад, или пытались двигать его вперёд, но не так, как нужно. Параллельно смотрели матч Бельгии и Шотландии. Ну, сумасшедшие скорости и атака!



Глубочайшее моё убеждение: такие вторые игры сборная выдаёт из-за уровня российского чемпионата. Кто-то из наших лидеров две-три игры на одном уровне провёл? Нет! Игроки к этому не приучены. Года два назад Дзагоев говорил, что у нас в чемпионате играть на пределе надо пять игр. Остальные — так…



При всём при этом порадуемся победе, не забывая слов Николая Петровича Старостина: „Ребята, поздравляю с победой, но так играть нельзя“, — написал Ловчев в своём телеграм-канале.