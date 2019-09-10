Азмун: очень рад, что смог забить сборной Гонконга
нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун поделился впечатлениями от победы национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии с Гонконгом (2:0). Напомним, автором первого гола стал Азмун.
«Мы продемонстрировали настоящий командный дух, проявили характер. Очень рад, что смог забить, и счастлив, что сборная Ирана одержала победу. Спасибо всем за великолепную поддержку», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Сборная Ирана, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Следующий матч иранцы проведут 10 октября на своём поле с национальной командой Камбоджи.
В третий этап отборочного турнира напрямую выйдут только победители групп.
Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг в отборе ЧМ-2022
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