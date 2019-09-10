Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Азмун: очень рад, что смог забить сборной Гонконга

Азмун: очень рад, что смог забить сборной Гонконга
Футбол / Прочие турниры 0

нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун поделился впечатлениями от победы национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии с Гонконгом (2:0). Напомним, автором первого гола стал Азмун.

«Мы продемонстрировали настоящий командный дух, проявили характер. Очень рад, что смог забить, и счастлив, что сборная Ирана одержала победу. Спасибо всем за великолепную поддержку», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».

Сборная Ирана, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Следующий матч иранцы проведут 10 октября на своём поле с национальной командой Камбоджи.

В третий этап отборочного турнира напрямую выйдут только победители групп.

Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг в отборе ЧМ-2022
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент