Мертезакер: игроки «Арсенала» подвели Венгера

Экс-защитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер поделился мнением о бывшем наставнике «канониров» Арсене Венгере.



«Проигрывая раз, мы часто уступали и в следующих матчах. Мы могли похвастаться классом команды в шести матчах Кубка Англии, но 38 игр АПЛ за 10 месяцев — это совсем другой вопрос. Нам не хватало согласованности, которая должна быть в любой топ-команде. Нельзя выиграть АПЛ, уступив 8 раз за сезон.



Венгер всегда был тем главным тренером, вера которого в качество своей команды была непоколебимой, как скала. Он был очень терпелив, не терял самообладания во время поражений. Он был предан своим убеждениям и своим игрокам, независимо от того, насколько сильный дул ветер. В этом заключалась его самая большая сила.



Венгер доверял футболистам, которые у него были. Я никогда не встречал наставника, который верил бы в способности своей команды больше, чем Венгер. И мы как игроки должны задаться вопросом: „А всё ли мы сделали, чтобы оправдать его доверие? Мы выполнили все инструкции? Мы были сплочёнными? Учились на своих ошибках?» Нет. Мы подвели его», — приводит слова Мертезакера Goal.com.

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