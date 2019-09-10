Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита» Марк Гек

Пресс-служба «Зенита» сообщила о смерти бывшего защитника петербургского клуба Марка Гека, скончавшегося в возрасте 86 лет.
«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Марка Гека. Мастер спорта СССР и бывший защитник сине-бело-голубых скончался на 87-м году жизни», — сообщается на официальной странице петербургского клуба в «Твиттере».
Гек пережил в Ленинграде блокаду, а затем отслужил в армии. Футбольную карьеру он начал в 23 года. Гек приглянулся тренерам «Зенита» в первенстве города.
За сине-бело-голубых Марк Гек играл с 1956 по 1961 год. Всего провёл 101 матч. После окончания карьеры футболиста он работал стеклодувом, а также принимал участие в матчах ветеранов.
«Зенит» выразил глубокие соболезнования родным и близким Марка Константиновича.
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