Ло Чельсо получил травму бедра и выбыл на полтора месяца

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо получил травму, находясь в расположении национальной команды Аргентины, сообщает пресс-служба английского клуба.



Ло Чельсо повредил бедро во время товарищеского матча со сборной Чили (0:0), после чего досрочно вернулся в расположение «Тоттенхэма». Медицинский штаб клуба установил, что полузащитник сможет вернуться на поле не раньше конца октября 2019 года.



Напомним, Ло Чельсо перешёл из «Бетиса» в «Тоттенхэм» на правах аренды в августе текущего года. Аргентинец будет играть в составе «шпор» до конца сезона-2019/20. По завершении аренды «Тоттенхэм» будет иметь право выкупа контракта футболиста.



В сезоне-2018/19 испанской Примеры Ло Чельсо сыграл в 46 матчах за «Бетис» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 6 голевых передач.

Ло Чельсо — о переходе в «Тоттенхэм»: это было лёгкое решение