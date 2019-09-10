«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.
Футболист провёл занятие в тренажёрном зале. Хавбек получил повреждение 10 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0) и с тех пор на поле не выходил.
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата 22-летнего игрока предположительно составляет € 6,5 млн за сезон.
В нынешнем сезоне бразилец провёл два матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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