Рабьо выиграл суд у «ПСЖ»
Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо отсудил € 40 тыс. у своего бывшего клуба парижского «ПСЖ», сообщает Football Italia cо ссылкой на L'Equipe.
Футболист был отстранён от команды во второй половине прошлого сезона из-за отказа продлевать контракт с клубом. Также Рабьо был лишён «морального бонуса». Это произошло после того, как хавбек лайкнул в «Инстаграме» видео Патриса Эвра, который издевался над «ПСЖ» после вылета клуба из Лиги чемпионов из-за поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:3).
В споре Рабьо с «ПСЖ» на сторону футболиста также встала объединённая апелляционная комиссия французской лиги. Парижский клуб имеет право подать апелляцию.
Напомним, что 24-летний Рабьо перешёл в «Ювентус» летом на правах свободного агента.
Рабьо: мама — мой агент, мы отлично работаем вместе
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