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Диего Коста: я не пытался отговорить Гризманна от ухода в «Барселону»

Диего Коста: я не пытался отговорить Гризманна от ухода в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста прокомментировал уход форварда Антуана Гризманна в «Барселону».

«Я не пытался отговорить Гризманна от ухода в „Барселону“. Если бы я спросил себя, то сказал бы, что каждый человек должен делать то, что считает нужным. Когда я понял, что мне пора уходить, то перешёл в „Челси“. Я был там очень счастлив. Уход из команды не означает, что вы являетесь неблагодарным по отношению к клубу. Просто наступает момент, когда вы хотите пережить новый опыт.

Антуан хотел чего-то нового, и теперь он получит это в „Барселоне“. Он доволен тем, что ушёл. Его мечтой было играть вместе с Месси и Суаресом. Мы все знаем, какой он игрок. Каждый футболист хочет нового вызова. Нормально говорить, что я хочу пойти туда и испытать, смогу ли я быть там таким же важным игроком, как в «Атлетико».

Это нормальное решение. Можно сказать, что нам грустно терять такого важного игрока, но нужно радоваться, что он играл за нас», — приводит слова Косты Mundo Deportivo со ссылкой на канал Que Partidazo! в YouTube.

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