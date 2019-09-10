Диего Коста: я не пытался отговорить Гризманна от ухода в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста прокомментировал уход форварда Антуана Гризманна в «Барселону».
«Я не пытался отговорить Гризманна от ухода в „Барселону“. Если бы я спросил себя, то сказал бы, что каждый человек должен делать то, что считает нужным. Когда я понял, что мне пора уходить, то перешёл в „Челси“. Я был там очень счастлив. Уход из команды не означает, что вы являетесь неблагодарным по отношению к клубу. Просто наступает момент, когда вы хотите пережить новый опыт.
Антуан хотел чего-то нового, и теперь он получит это в „Барселоне“. Он доволен тем, что ушёл. Его мечтой было играть вместе с Месси и Суаресом. Мы все знаем, какой он игрок. Каждый футболист хочет нового вызова. Нормально говорить, что я хочу пойти туда и испытать, смогу ли я быть там таким же важным игроком, как в «Атлетико».
Это нормальное решение. Можно сказать, что нам грустно терять такого важного игрока, но нужно радоваться, что он играл за нас», — приводит слова Косты Mundo Deportivo со ссылкой на канал Que Partidazo! в YouTube.
- 10 сентября 2019
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