«Рома» потеряла Ундера как минимум на пять недель

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер пропустит как минимум пять недель из-за травмы правого подколенного сухожилия, сообщает Football Italia.



Хавбек получил повреждение, находясь в расположении национальной команды Турции. Ожидается, что Ундер не выйдет на поле раньше октября. За это время «Рома» проведёт семь матчей, в том числе встретится с бывшим клубом Ундера «Истанбул Башакшехир» в Лиге Европы.



Ундер начинал карьеру на родине в составе «Алтынорду». Проведя в команде два сезона, он в 2016 году перешёл в «Истанбул Башакшехир», откуда спустя всего год перебрался в «Рому». В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 26 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 7 результативными передачами. В августе Ундер продлил контракт с «Ромой» до лета 2023 года.

«Рома» продлила контракт с Ундером