Рамос: мечтаю в пятый раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сообщил, что он мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов в составе «Королевского клуба».
«Ещё одна победа в Лиге чемпионов — моя мечта. Я никогда не перестаю мечтать. Я хотел бы в пятый раз выиграть Лигу чемпионов с „Реалом“. Это было бы потрясающе. То же самое касается и сборной Испании: было бы здорово выиграть ещё один чемпионат Европы или мира.
Насчёт «Золотого мяча» — не знаю, был ли я близок к тому, чтобы его выиграть. Но если Каннаваро смог, то почему бы и нет? Я должен поддерживать свою детскую мечту. Верю, что это может произойти.
Когда моё тело скажет мне, что пришло время, я задумаюсь о завершении карьеры. Но я думаю, что у меня есть ещё пару лет для выступлений на высоком уровне", — приводит слова Рамоса AS.
- 10 сентября 2019
-
21:08
-
21:07
-
20:54
-
20:43
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:03
-
19:50
-
19:36
-
19:27
-
19:14
-
19:10
-
18:55
-
18:45
-
18:33
-
18:29
-
18:17
-
18:13
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:23
-
17:15
-
17:14
-
16:58
-
16:46
-
16:43
-
16:12
-
16:09
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:29