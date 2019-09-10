Руководитель проектов Евро-2020: «Санкт-Петербург» соответствует требованиям

Руководитель проектов чемпионата Европы 2020 года в странах-организаторах Гийом Пуассон подвёл итоги инспекционного визита УЕФА, проходящего в Санкт-Петербурге.



«Сейчас мы проводим четвёртый инспекционный визит. В целом, всем очень довольны. Стадион «Санкт-Петербург» соответствует всем необходимым стандартам и требованиям. Он обладает отличным полем. Эта арена принимала матч чемпионата мира, здесь играет «Зенит»», — передаёт слова Пуассона корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Чемпионат Европы состоится летом 2020 года. Во второй раз в финальной части чемпионата сыграют 24 сборные. Также он станет первым турниром, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».