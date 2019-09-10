Голодец: УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей на Евро-2020

В Петербурге проходит четвёртый инспекционный визит УЕФА по подготовке к проведению матчей чемпионата Европы.

В ходе визита специалисты УЕФА и оргкомитета Евро-2020 обсуждают различные вопросы проведения турнира и изучают особенности работы стадиона «Санкт-Петербург», который следующим летом примет четыре матча турнира. Участники визита также посещают другие задействованные в чемпионате Европы объекты. Основная цель – обсуждение операционной деятельности стадиона и объектов Евро-2020 во время турнира.



«Мы обсуждали целый ряд гуманитарных вопросов, которые связаны с проведением чемпионата Европы. В частности, ставили вопросы по детской программе Евро-2020. УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей. Мы проведём специальный конкурс по всей стране. Дети, занимающие футболом, получат возможность приехать на замечательный праздник футбола. Хотелось бы расширить программу, чтобы дети могли встретиться со своими кумирами. Это мечта каждого ребёнка, начинающего заниматься футболом.

На встрече мы говорили о программе волонтёров. Количество волонтёров кратно превосходит количество мест, которое необходимо. Есть хороший конкурс на волонтёрские места. Хотелось бы сделать эту программу международной, чтобы волонтёры имели возможность работать не только в своей стране, но и в других городах. Кроме того, обсуждалась культурная программа и возможности для болельщиков. Фан-зоны будут не только в центральной части Петербурга, но и в некоторых спальных районов. Будут фан-зоны в Москве и других городах. В целом мы готовы к проведению чемпионата Европы. Он получится ярким, красочным и запоминающимся», — передаёт слова заместителя председателя правительства РФ, председателя наблюдательного совета Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Ольги Голодец корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.