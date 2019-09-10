Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм

Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.

«Это скандал! Он ничего не понял. Стыдно так говорить. Я действительно зол. Президент Федерации позволяет себе говорить такие глупости. Когда я услышал его слова, то понял, что происходит и почему мы не можем решить проблему. Различать гомофобные крики и расистские выкрики стыдно, скандально, ужасно! Во всяком случае он всегда отрицает существование проблемы. Он никогда ничего не делал. Никто никогда не говорил, что в футболе есть гомофобия. Он не понимает проблему, и это очень плохо. Есть определённая категория зрителей, которые страдают гомофобией», — приводит слова Руйе France Football.