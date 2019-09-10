«Монако» предложил Брайде пост спортивного директора клуба
Советник «Барселоны» по спортивным вопросам Арьедо Брайда получил предложение занять пост спортивного директора «Монако», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, контракт Байды с каталонским клубом рассчитан до 2021 года, однако 73-летний специалист намерен разорвать соглашение с «Барселоной». Байда занимает пост советника «Барселоны» по спортивным вопросам с 2015 года. Ранее специалист работал в должности спортивного директора в «Милане» — с 2002 по 2013 год, а с 1986 по 2002 год трудился в миланском клубе на посту генерального менеджера.
Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник национальной команды России Александр Головин.
«Монако» — лидер по выручке с продаж за последние девять лет, «Челси» — второй
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