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Брат Погба: Поль обсуждал свой возможный трансфер в Примеру с Месси

Брат Погба: Поль обсуждал свой возможный трансфер в Примеру с Месси
Футбол / Англия 0

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, что хавбек обсуждал свой возможный переход в чемпионат Испании.

«Знаю, что Поль разговаривал с несколькими игроками, но не с Рамосом. С кем именно? С Месси. Также он общался с Ибрагимовичем и Гризманном.

Не знаю, с кем из «Реала» он мог говорить. Хотя да, с Вараном и Зиданом", — приводит слова Матиаса Погба Goal со ссылкой на El Chiringuito TV.

В летнее трансферное окно интерес к Погба проявлял «Реал». Впрочем, «Королевский клуб» не сумел договориться по трансферу игрока.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл четыре матча в чемпионате Англии и отдал две результативные передачи.

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