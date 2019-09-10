Брат Погба: Поль обсуждал свой возможный трансфер в Примеру с Месси

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, что хавбек обсуждал свой возможный переход в чемпионат Испании.
«Знаю, что Поль разговаривал с несколькими игроками, но не с Рамосом. С кем именно? С Месси. Также он общался с Ибрагимовичем и Гризманном.
Не знаю, с кем из «Реала» он мог говорить. Хотя да, с Вараном и Зиданом", — приводит слова Матиаса Погба Goal со ссылкой на El Chiringuito TV.
В летнее трансферное окно интерес к Погба проявлял «Реал». Впрочем, «Королевский клуб» не сумел договориться по трансферу игрока.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл четыре матча в чемпионате Англии и отдал две результативные передачи.
- 10 сентября 2019
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