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Сборная России U21 не смогла обыграть Болгарию в матче отбора Евро-2021

Сборная России U21 не смогла обыграть Болгарию в матче отбора Евро-2021
Футбол / Сборная России 0

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд сборная Болгарии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Славия» в Софии и завершилась вничью со счётом 0:0.

Швейцарский арбитр Урс Шнидер показал в этой встрече 5 жёлтых карточек, четыре из которых получили игроки сборной России Фёдор Чалов, Николай Рассказов, Наиль Умяров и Роман Евгеньев. В конце встречи, на 88-й минуте, прямую красную карточку получил российский форвард Иван Игнатьев.

Сборная Россия набрала 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 5. Болгария (4) — на 2-м месте. Лидером группы является национальная команда Польши, набравшая 6 очков в 2 матчах. В следующем туре отборочного турнира Евро-2021 среди молодёжных команд сборная России сыграет с польской национальной командой. Матч состоится 11 октября.

U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 2-й тур
10 сентября 2019, вторник. 20:30 МСК
Болгария U21
Окончен
0 : 0
Россия U21
Удаления: нет / Игнатьев – 87'
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