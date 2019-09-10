Сборная России U21 не смогла обыграть Болгарию в матче отбора Евро-2021

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд сборная Болгарии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Славия» в Софии и завершилась вничью со счётом 0:0.
Швейцарский арбитр Урс Шнидер показал в этой встрече 5 жёлтых карточек, четыре из которых получили игроки сборной России Фёдор Чалов, Николай Рассказов, Наиль Умяров и Роман Евгеньев. В конце встречи, на 88-й минуте, прямую красную карточку получил российский форвард Иван Игнатьев.
Сборная Россия набрала 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 5. Болгария (4) — на 2-м месте. Лидером группы является национальная команда Польши, набравшая 6 очков в 2 матчах. В следующем туре отборочного турнира Евро-2021 среди молодёжных команд сборная России сыграет с польской национальной командой. Матч состоится 11 октября.
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