Эдерсон: Алисон заслуживает звания «Вратарь года»
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон выразил мнение, что его соотечественник Алисон Бекер заслуживает награду как лучший вратарь года по версии ФИФА.
«Я, тер Штеген и Алисон были лучшими в прошлом сезоне. Но Алисон был на шаг впереди всех. Он был великолепен в Премьер-лиге, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также отлично выступил на Кубке Америки.
Считаю, кто бы ни выиграл награду, он будет её достоин. Рад, что два бразильских вратаря достигли столь высокого уровня", — приводит слова Эдерсона Goal.
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В прошлом сезоне 26-летний голкипер принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги и пропустил 22 мяча.
Алисон: на примере Яшина видно, как сложно вратарю получить «Золотой мяч»
- 10 сентября 2019
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