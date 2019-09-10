Эдерсон: Алисон заслуживает звания «Вратарь года»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон выразил мнение, что его соотечественник Алисон Бекер заслуживает награду как лучший вратарь года по версии ФИФА.

«Я, тер Штеген и Алисон были лучшими в прошлом сезоне. Но Алисон был на шаг впереди всех. Он был великолепен в Премьер-лиге, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также отлично выступил на Кубке Америки.

Считаю, кто бы ни выиграл награду, он будет её достоин. Рад, что два бразильских вратаря достигли столь высокого уровня", — приводит слова Эдерсона Goal.

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В прошлом сезоне 26-летний голкипер принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги и пропустил 22 мяча.