«Челси» готов заплатить € 40 млн за победителя Кубка Африки — 2019

«Челси» проявляет интерес к алжирскому правому защитнику «Ниццы» Юсефу Аталю, утверждает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб хочет купить футболиста в январе и готов заплатить за него € 40 млн. Впрочем, для приобретения игрока «Челси» нужно добиться отмены запрета на трансферы, который действует до лета 2020 года.

Аталь перешёл в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила € 3 млн. В прошлом сезоне 23-летний алжирец принял участие в 29 матчах французского национального чемпионата (25 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Минувшим летом Аталь в составе сборной Алжира стал победителем Кубка Африки.