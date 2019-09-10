Роналду забил 90-й гол за сборную Португалии
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Литвы принимает национальную команду Португалии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе. К перерыву обе команды успели отправить по одному мячу в ворота соперника — 1:1.
На 7-й минуте главный арбитр встречи Бас Нейхейс назначил пенальти в ворота литовской команды, и его успешно реализовал нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Для португальского форварда этот гол стал 90-м за национальную команду. 34-летний нападающий занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров сборных в истории, уступая Али Даеи, который записал на свой счёт 109 забитых мячей за национальную команду Ирана.
- 10 сентября 2019
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