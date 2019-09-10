Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду забил 90-й гол за сборную Португалии

Роналду забил 90-й гол за сборную Португалии
Футбол / Евро-2020 0

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Литвы принимает национальную команду Португалии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе. К перерыву обе команды успели отправить по одному мячу в ворота соперника — 1:1.

На 7-й минуте главный арбитр встречи Бас Нейхейс назначил пенальти в ворота литовской команды, и его успешно реализовал нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Для португальского форварда этот гол стал 90-м за национальную команду. 34-летний нападающий занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров сборных в истории, уступая Али Даеи, который записал на свой счёт 109 забитых мячей за национальную команду Ирана.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент