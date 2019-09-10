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Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче

Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Паоло Валери.

Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Джо Арибо, ему ассистировал Алекс Айуоби. На 34-й минуте преимущество нигерийцев увеличил Виктор Осимхен, реализовав 11-метровый. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Зинченко с передачи Александра Караваева. Через одну минуту равновесие восстановил Роман Яремчук с паса Марлоса.

Сборная Украины, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице группы В в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Следующий матч украинцы проведут 11 октября на своём поле с Литвой.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 сентября 2019, вторник. 21:30 МСК
Украина
Окончен
2 : 2
Нигерия
0:1 Арибо – 4'   0:2 Осимхен – 34' (пен)   1:2 Зинченко – 78'   2:2 Яремчук – 79'
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