Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче

Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Паоло Валери.
Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Джо Арибо, ему ассистировал Алекс Айуоби. На 34-й минуте преимущество нигерийцев увеличил Виктор Осимхен, реализовав 11-метровый. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Зинченко с передачи Александра Караваева. Через одну минуту равновесие восстановил Роман Яремчук с паса Марлоса.
Сборная Украины, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице группы В в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Следующий матч украинцы проведут 11 октября на своём поле с Литвой.
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