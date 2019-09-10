Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих

Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

Счёт был открыт уже на 1-й минуте. Автором гола стал Валон Бериша, ему ассистировал Ведат Мурики. Вскоре равновесие восстановил Рахим Стерлинг с передачи Майкла Кина. На 19-й минуте хозяев вывел вперёд Гарри Кейн с паса Стерлинга. На 38-й минуте в ворота Косово влетел третий мяч — автогол на счету Мергима Войводы. В концовке тайма Джейсон Санчо забил два мяча в течение одной минуты. Во втором тайме гостям удалось избежать разгрома благодаря голам Бериши и Мурики.

Завершился ещё один матч в группе А. Черногория на своём поле проиграла Чехии со счётом 0:3.