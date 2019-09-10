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Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих

Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

Счёт был открыт уже на 1-й минуте. Автором гола стал Валон Бериша, ему ассистировал Ведат Мурики. Вскоре равновесие восстановил Рахим Стерлинг с передачи Майкла Кина. На 19-й минуте хозяев вывел вперёд Гарри Кейн с паса Стерлинга. На 38-й минуте в ворота Косово влетел третий мяч — автогол на счету Мергима Войводы. В концовке тайма Джейсон Санчо забил два мяча в течение одной минуты. Во втором тайме гостям удалось избежать разгрома благодаря голам Бериши и Мурики.

Завершился ещё один матч в группе А. Черногория на своём поле проиграла Чехии со счётом 0:3.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
5 : 3
Косово
0:1 Бериша – 1'   1:1 Стерлинг – 8'   2:1 Кейн – 19'   3:1 Войвода – 38' (автогол)   4:1 Санчо – 44'   5:1 Санчо – 45+1'   5:2 Бериша – 49'   5:3 Мурики – 55' (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Черногория
Окончен
0 : 3
Чехия
0:1 Соучек – 54'   0:2 Масопуст – 57'   0:3 Дарида – 90+5' (пен)
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