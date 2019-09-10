Франция разгромила Андорру в отборочном матче Евро-2020
Сборная Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н разгромила национальную команду Андорры со счётом 3:0. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман, ему ассистировал Нанитамо Иконе. В начале второго тайма преимущество французской сборной увеличил Клеман Лангле с передачи Антуана Гризманна. В концовке встречи счёт до крупного довёл Виссам Бен-Йеддер.
Завершились ещё два матча в группе Н. Сборная Турции на выезде разгромила команду Молдавии со счётом 4:0. Албания дома переиграла Исландию — 4:2.
Сборная Франции, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует Турция (15).
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Андорра
1:0 Коман – 18' 2:0 Лангле – 52' 3:0 Бен-Йеддер – 90+1'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Албания
Окончен
4 : 2
Исландия
1:0 Дермаку – 32' 1:1 Сигурдссон – 47' 2:1 Хюсай – 52' 2:2 Сигторссон – 58' 3:2 Роши – 79' 4:2 Чикалеши – 82'
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