Франция разгромила Андорру в отборочном матче Евро-2020

Сборная Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н разгромила национальную команду Андорры со счётом 3:0. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».



Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман, ему ассистировал Нанитамо Иконе. В начале второго тайма преимущество французской сборной увеличил Клеман Лангле с передачи Антуана Гризманна. В концовке встречи счёт до крупного довёл Виссам Бен-Йеддер.

Завершились ещё два матча в группе Н. Сборная Турции на выезде разгромила команду Молдавии со счётом 4:0. Албания дома переиграла Исландию — 4:2.

Сборная Франции, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует Турция (15).