Кукуян рассудит «Зенит» и «Арсенал» в 9-м туре РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).
14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Сочи» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Тамбов» — ЦСКА: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
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