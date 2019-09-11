Вальдано: Неймар мог плохо повлиять на молодых бразильцев «Реала»
Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Королевский клуб» бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Я бы не хотел, чтобы Неймар перешёл в „Реал“. Он не слишком понимает, что значит быть футболистом. Не уверен, что он оказал бы хорошее влияние на молодых бразильских игроков „Реала“. А я уверен, что они просто боготворят его», — приводит слова Вальдано AS со ссылкой на передачу El Transistor на радиостанции Onda Cero.
Напомним, что 27-летний Неймар хотел покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на бразильца был его бывший клуб «Барселона». «Реал» также пытался приобрести игрока. Впрочем, испанским клубам не удалось договориться с «ПСЖ» о трансфере форварда.
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
- 11 сентября 2019
-
01:55
-
01:00
-
00:40
-
00:31
-
00:31
-
00:14
-
00:11
- 10 сентября 2019
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:23
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:22
-
22:14
-
21:59
-
21:42
-
21:34
-
21:08
-
21:07
-
20:54
-
20:43
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:03
-
19:50
-
19:36
-
19:27
-
19:14
-
19:10
-
18:55
-
18:45
Партнерский контент