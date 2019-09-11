Вальдано: Неймар мог плохо повлиять на молодых бразильцев «Реала»

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Королевский клуб» бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Я бы не хотел, чтобы Неймар перешёл в „Реал“. Он не слишком понимает, что значит быть футболистом. Не уверен, что он оказал бы хорошее влияние на молодых бразильских игроков „Реала“. А я уверен, что они просто боготворят его», — приводит слова Вальдано AS со ссылкой на передачу El Transistor на радиостанции Onda Cero.

Напомним, что 27-летний Неймар хотел покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на бразильца был его бывший клуб «Барселона». «Реал» также пытался приобрести игрока. Впрочем, испанским клубам не удалось договориться с «ПСЖ» о трансфере форварда.