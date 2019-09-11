Сантуш: Роналду — лучший в мире

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1). Напомним, покер в этой встрече оформил нападающий Криштиану Роналду.



«В первом тайме мы действовали не очень организованно, чего и хотела сборная Литвы. Мы могли бы больше контролировать ход матча в первом тайме. Мы были лучше, и поэтому победили. Было важно взять три очка в этой встрече. Но работа ещё не завершена. Я верю, что моя команда имеет все шансы на то, чтобы завершить отбор на первом месте в группе.



Криштиану Роналду — лучший в мире. Он предоставил ясное и однозначное доказательство», — приводит слова Сантуша A Bola.

Покер Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборочном матче Евро-2020