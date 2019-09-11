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Караваев: сборной России было очень важно обыграть Казахстан

Караваев: сборной России было очень важно обыграть Казахстан
Футбол / Евро-2020 0

Защитник национальной команды России Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Казахстана (1:0).

«Считаю, что наша команда здорово играла. Активность дала свои плоды — мы забили и заслуженно победили. Было очень важно обыграть Казахстан. Теперь, до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы. Тем не менее нужно выигрывать все матчи и постараться набрать максимум очков», — приводят слова Караваева «Известия».

Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.

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