Жирков: было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно
Полузащитник национальной команды России Юрий Жирков дал комментарий после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Казахстана. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу. Постараемся решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады», — приводят слова Жиркова «Известия».
Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
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