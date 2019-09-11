Лангле: очень рад, что забил первый гол за сборную Франции
Защитник сборной Франции Клеман Лангле прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Андоррой (3:0). На 52-й минуте встречи 24-летний футболист отметился голом с передачи Антуана Гризманна. Этот гол стал дебютным для Лангле в составе сборной.
«Я очень рад забить первый гол за свою страну. Я не специалист по празднованиям, но я был очень доволен, и это был важный гол для меня и команды.
Думаю, мы показали хороший футбол в играх с Албанией и Андоррой. Мы заработали 6 очков и забили много голов», — приводит слова Лангле пресс-служба УЕФА.
Сборная Франции, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. Лидирует Турция (15).
Гризманн: незабитый пенальти в матче с Андоррой был для меня настоящей болью
- 11 сентября 2019
-
02:58
-
02:39
-
02:27
-
01:55
-
01:00
-
00:40
-
00:31
-
00:31
-
00:14
-
00:11
- 10 сентября 2019
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:23
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:22
-
22:14
-
21:59
-
21:42
-
21:34
-
21:08
-
21:07
-
20:54
-
20:43
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:03
-
19:50
-
19:36
-
19:27
-
19:14
Партнерский контент