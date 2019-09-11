Лангле: очень рад, что забил первый гол за сборную Франции

Защитник сборной Франции Клеман Лангле прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Андоррой (3:0). На 52-й минуте встречи 24-летний футболист отметился голом с передачи Антуана Гризманна. Этот гол стал дебютным для Лангле в составе сборной.

«Я очень рад забить первый гол за свою страну. Я не специалист по празднованиям, но я был очень доволен, и это был важный гол для меня и команды.

Думаю, мы показали хороший футбол в играх с Албанией и Андоррой. Мы заработали 6 очков и забили много голов», — приводит слова Лангле пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. Лидирует Турция (15).