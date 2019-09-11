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Колодин: если Джикия и Семёнов сыграются, то это весьма перспективная пара

Колодин: если Джикия и Семёнов сыграются, то это весьма перспективная пара
Футбол / Евро-2020 0

Бывший футболист сборной России Денис Колодин поделился мнением о выступлении защитников Георгия Джикии и Андрея Семенова в составе национальной команды.

«На мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы относительно игры этой пары защитников. Надо посмотреть их в большем количестве игр. Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией. Посмотрим, как Джикия и Семёнов проведут этот матч. Если они сыграются и достигнут должного уровня взаимопонимания, то это весьма перспективная пара», — приводят слова Колодина «Известия».

Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в отборочной группе I. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.

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