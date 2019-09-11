Стерлинг набрал 12 очков в 7 последних матчах

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил гол в матче отборочного раунда Евро 2020 за сборную Англии с командой Косово (5:3).



Это уже восьмой гол для футболиста в семи последних матчах за «Манчестер Сити» и сборную. В матче с Косово Стерлинг также отдал три передачи. Ещё один пас, завершившийся голом, он сделал в матче с Болгарией (4:0). По итогам семи игр Рахим набрал 12 (8+4) очков.



В своей карьере Рахим также выступал за «Ливерпуль». В национальную сборную приглашается с 2012 года. Всего Стерлинг провёл 320 матчей, в которых забил 95 голов. Он является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Футболист 2019 года по версии Ассоциации Футбольных Журналистов.

Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих