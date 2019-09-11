Лунин: Нигерия играла на наших ошибках
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин подвёл итоги товарищеского матча со сборной Нигерии (2:2).
«Сумасшедшая, невероятная поддержка, родной стадион. Эмоции были особенные, поэтому я благодарен Андрею Николаевичу, что дал мне сыграть, потому что я без практики пока, всего 45 минут во время предсезонки — это не так много, поэтому спасибо за возможность, а болельщикам — за поддержку.
Я стараюсь возмещать отсутствие игровой практики в данной ситуации ударными тренировками, стараюсь больше дорабатывать. Я придерживаюсь принципа: работа всегда вознаграждается.
Нигерия хорошо готова физически, хорошо бегут, но мне кажется, они сегодня больше сыграли на наших ошибках», — приводит слова Лунина Футбол 1.
Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче
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