Лунин: Нигерия играла на наших ошибках

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин подвёл итоги товарищеского матча со сборной Нигерии (2:2).



«Сумасшедшая, невероятная поддержка, родной стадион. Эмоции были особенные, поэтому я благодарен Андрею Николаевичу, что дал мне сыграть, потому что я без практики пока, всего 45 минут во время предсезонки — это не так много, поэтому спасибо за возможность, а болельщикам — за поддержку.



Я стараюсь возмещать отсутствие игровой практики в данной ситуации ударными тренировками, стараюсь больше дорабатывать. Я придерживаюсь принципа: работа всегда вознаграждается.



Нигерия хорошо готова физически, хорошо бегут, но мне кажется, они сегодня больше сыграли на наших ошибках», — приводит слова Лунина Футбол 1.

Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче