Бекхэм приглашает Месси в «Интер Майами»

Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Radio Catalunya.



Бекхэм уже связывался с менеджерами Месси, чтобы узнать, реален ли переход Лео в «Интер Майами» после окончания действующих контрактов.



Одновременно с Бекхэмом за Месси сражается «Барселона», готовая предложить Лионелю пожизненный контракт. Сам Месси неоднократно говорил, что выступать за другой клуб в Европе не собирается, кроме как за «Барселону», за которую уже сыграл 687 игр и забил 603 гола.



29 января 2018 года, когда «Интер Майами» был официально включён в число участников MLS, Месси прислал Бекхэму видеопоздравление, в конце которого намекнул на заинтересованность в игре за американский клуб: «Кто знает, может, через несколько лет вы позвоните мне».

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