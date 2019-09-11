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Тренер сборной Нигерии: мы выиграли первый тайм, но Украина играла дома

Тренер сборной Нигерии: мы выиграли первый тайм, но Украина играла дома
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Украины (2:2). Проигрывая первый тайм со счётом 0:2, сборная Украины сумела свести итог матча к ничьей.

«Это был отличный, важный матч. Оба соперника продемонстрировали качественный футбол. Мы выиграли первый тайм, но Украина играла дома, поэтому результат закономерен.

После перерыва соперник действовал гораздо лучше и эффективнее. Хотел бы я получить сборную Украины в соперники в каком-то официальном турнире? Нет. Эта команда находится на 24-м месте в рейтинге ФИФА, лидирует в своей отборочной группе Евро-2020 и, скорее всего, попадёт в финальную часть первенства континента», — приводит слова Рора официальный сайт УАФ.

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