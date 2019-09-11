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Шевченко: заменил Мораеса из-за забоя мышцы

Шевченко: заменил Мораеса из-за забоя мышцы
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал причины замены нападающего Жуниора Мораеса во время товарищеского матча со сборной Нигерии (2:2).

«Ничего серьезного, Мораес получил забой мышцы, поэтому был заменён», — приводит слова Шевченко Football.ua.

Нападающий донецкого «Шахтёра» отыграл на поле 36 минут в матче против Нигерии. Вышедший вместо него Роман Яремчук отметился голом во втором тайме, который позволил сборной Украины сыграть вничью – 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Сборная Украины, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице группы В в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Следующий матч украинцы проведут 11 октября на своём поле с Литвой.

Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче
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